Mot de passe : Camille Cerf va remplacer Laurence Boccolini



Publicité





C’est un nouveau visage qui va bientôt prendre les commandes du jeu « Mot de passe ». Selon les informations de Pure Médias, c’est Camille Cerf qui a été choisie par France Télévisions pour succéder à Laurence Boccolini, récemment partie du groupe public.





Le tournage des nouvelles émissions doit débuter ce jeudi, marquant ainsi une nouvelle ère pour le programme.







Publicité





De Miss France à animatrice télé

Révélée au grand public après son sacre de Miss France 2015, Camille Cerf poursuit peu à peu son chemin dans l’univers de la télévision. Elle était aux côté de Nagui dans « Intervilles » l’été dernier et s’apprête donc à relever un nouveau défi de taille en prenant les rênes de « Mot de passe ». Un pari audacieux pour France Télévisions, qui cherche à dépoussiérer le format et à le moderniser pour séduire un public plus large.

Le jeu relancé malgré le départ de Laurence Boccolini

Ce retour de « Mot de passe » intervient dans un contexte particulier : il y a quelques jours seulement, Laurence Boccolini annonçait quitter France Télévisions, dénonçant des « exigences inacceptables » de la part de la direction.



Publicité





Dans son communiqué transmis à l’AFP, l’ex-animatrice expliquait qu’elle refusait notamment de « réécrire l’histoire » de son éviction des « Enfants de la télé » et d’accepter une exclusivité imposée par la chaîne.

Son départ précipité laissait planer le doute sur l’avenir du jeu, dont elle devait reprendre l’animation en 2025. C’est désormais Camille Cerf qui assurera la relève.

Un tournage imminent

Toujours selon Pure Médias, les premiers enregistrements débuteront ce jeudi, signe que la production a avancé rapidement pour maintenir le calendrier initial. La diffusion à l’antenne est attendue pour les premiers mois de 2025 sur France 2.