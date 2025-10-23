Star Academy estimations : Théo P. loin devant Ema, Mehdi en retard (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette première semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Ema, Mehdi et Théo P.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Théo P. qui est largement en tête avec 53,7% des votes.







Il est suivi par Ema, loin derrière avec 31,19%. De son côté, Mehdi est très en retard avec seulement 15,11% des votes de notre sondage.

Rappelons que les téléspectateurs sauveront l’un des trois nominés tandis que les deux autres auront leur destin entre les mains des académiciens, qui voteront pour celui qui retournera au château.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 1

Qui doit rester au château ? Ema Mehdi Théo P. Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.