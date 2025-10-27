Demain Nous Appartient du 27 octobre : Philippine fait une découverte, William volé (résumé + vidéo épisode 2061 en avance)



Demain nous appartient du 27 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2061 de DNA – Philippine va faire une découverte choc ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et William va découvrir que Gabriel vole ses chocolats…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 27 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2061

Au réveil, Bastien découvre sa tente lacérée au cutter. Il en informe les professeurs, mais personne ne se dénonce. Mélody lui confie une tente neuve et interroge Samuel à propos de la boîte de médicaments retrouvée. Ce dernier admet qu’aucun élève n’est venu la réclamer. A l’écart, Ellie retrouve Marceau. Ensemble, ils avaient prévu d’abîmer plusieurs tentes pour effrayer les professeurs et mettre fin au boot camp. Mais Marceau n’a visé que celle de Bastien, au grand désarroi d’Ellie, qui voulait juste rentrer chez elle.

Lors de l’épreuve du jour, les élèves doivent tenir en équilibre sur des rondins. Bastien et Violette remportent chacun leur manche avant de s’affronter. En tombant, Violette entraîne Bastien avec elle, et ils se retrouvent dans une position embarrassant et ça fait rire tout le monde. Pendant ce temps, Fred profite de l’absence de Samuel pour fouiller dans ses affaires et prendre un cachet dans la boîte de médicaments retrouvée.



Plus tard, Violette s’éloigne pour fumer devant la maison abandonnée. Philippine l’appelle en visio et remarque la bâtisse. En la voyant, Charles comprend qu’il s’agit de la maison d’Alban, où doit se trouver un enregistrement compromettant pour lui. Philippine décide d’y aller pour le récupérer.

De son côté, Soraya explique à Gabriel qu’ils ne parviennent pas à avoir d’enfant parce que leur vie intime manque de spontanéité, et lui propose d’y mettre un peu d’aventure. William, lui, accuse Manon et Nordine d’avoir dévoré sa boîte de truffes au chocolat. En réalité, après le départ de William, Soraya et Gabriel en ont profité pour faire l’amour dans son salon. Gabriel remarque la boîte de truffes et en mange plusieurs. Le soir venu, William découvre le pot aux roses grâce à une caméra : il découvre Gabriel, nu, qui se régale devant l’objectif.

A l’hôpital, Aaron annonce à Océane qu’elle sera opérée dans la journée. Noor la rassure et promet de l’emener voir la mer après sa guérison. Avant d’être emmenée au bloc, Océane demande à Noor de veiller sur Romain si l’opération tourne mal. En fin de journée, Noor retrouve Romain au Spoon et lui annonce que l’opération s’est bien passée.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 octobre – extrait de l’épisode

