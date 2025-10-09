« Enquête en famille » du 9 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Enquête en famille, vos épisodes inédits du jeudi 9 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Enquête en famille » avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric dans les rôles principaux. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Enquête en famille » du 9 octobre 2025, vos épisodes

Épisode 3 : Lors de la kermesse de l’école du village, un tour de magie vire au drame : Christian Bateau est tué, transpercé en plein cœur par l’une des épées du numéro. Déterminée à découvrir la vérité, Charline se lance dans l’enquête tout en s’installant temporairement chez Bastien, son amour d’enfance. En quête de réponses, elle ignore encore que les décisions qu’elle s’apprête à prendre risquent de bouleverser plus encore son existence déjà bien tourmentée.

Épisode 4 : En pleine partie de pêche, Philippe et Claire font une découverte glaçante : un pied humain flotte à la surface de l’eau. Cette macabre trouvaille marque le début d’une nouvelle enquête pour leur fille, Charline. Très vite, d’autres fragments du corps sont retrouvés aux quatre coins de la ville… Il devient urgent d’identifier la victime — et son meurtrier. Sur le plan personnel, Charline se rapproche de Bastien, tandis que des révélations sur ses origines viennent bouleverser ses certitudes.



Personnages et interprètes

Avec : Clémentine Célarié (Claire Rochette), Bernard Le Coq (Philippe Rochette), Naïma Rodric (Charline Rochette), Noom Diawara (Ludo Epoupa), Charlotte Gaccio (Betty Bassini), Marc Ruchmann (Bastien Goader), Didier Bénureau (Pascal Martinez), Caroline Ferrus (Bérengère Chabaud), France Ducateau (Bénédicte Lantelme), Hugues Martel (Guillaume Lantelme), Loue Echalier (Ana Vincent), Caroline Darchen (Victoire Lantelme), Damien Zanoly (Amaury Lantelme), Christine Defay (Madame Houerou), Quentin Sellin (Déménageur), Emilie Launay-Bobillot (Brigitte Fourrasse), Fabienne Rocaboy (La gynéco), Florian Maisonnave (Gardien morgue), Geneviève Le Meur (Huguette), Loris Verrecchia (Florent), Amélie Dupont Calloc’h (Suzanne Lantelme), Lily Fontaine (Charline Rochette 6 ans), Arthus Corre (Bastien Goater 6 ans)

Avec la participation de : Firmine Richard (Pascaline)