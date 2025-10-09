TF1 arrête « Les mystères de l’amour » après 14 ans à l’antenne



C’est une page emblématique de la télévision française qui se tourne. Selon les informations de Télé-Loisirs, le groupe TF1 a pris la décision de mettre un terme à la série « Les mystères de l’amour », diffusée chaque week-end sur TMC depuis 2011.





Après 14 ans d’existence et pas moins de 37 saisons, la série portée par Hélène Rollès, Patrick Puydebat, ou encore Elsa Esnoult va donc s’arrêter. Un choc pour les fans, tant la fiction créée par Jean-Luc Azoulay s’était imposée comme un rendez-vous fidèle du dimanche soir.







Une saga culte issue d’« Hélène et les Garçons »

Lancée en 2011, « Les mystères de l’amour » » est la troisième série dérivée de l’univers culte de « Hélène et les Garçons », après « Le Miracle de l’amour » et « Les Vacances de l’amour ». On y retrouvait les personnages emblématiques de la bande du garage, désormais adultes, entre amitiés, amours et intrigues parfois rocambolesques.

Au fil des années, la série était devenue un véritable phénomène de longévité, cumulant plus de 900 épisodes et une communauté de fans particulièrement fidèle.



Une fin attendue ou précipitée ?

Si TF1 n’a pas encore communiqué officiellement sur cet arrêt, cette décision pourrait être liée à une érosion progressive des audiences ces dernières saisons. Néanmoins, « Les mystères de l’amour » restera comme l’une des plus longues séries françaises de l’histoire de la télévision, symbole d’un univers télévisuel unique et nostalgique.

La date de diffusion du dernier épisode n’a pas encore été annoncée, mais nul doute que les fidèles seront nombreux au rendez-vous pour dire adieu à Hélène, Nicolas et toute la bande.