GP Explorer 3 : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la course en direct ce dimanche 5 octobre ?

Véritable phénomène culturel mêlant sport automobile, divertissement et création digitale, le GP Explorer, imaginé par Squeezie, revient pour une troisième édition exceptionnelle. Et grande nouveauté cette année : la course sera diffusée ce dimanche 5 octobre dès 17h40 en direct sur France 2, marquant une première historique pour cet événement suivi par des millions d’internautes. Notez qu’il faudra ensuite basculer sur France 4 pour suivre le podium dès 18h45.











Depuis sa création, le GP Explorer rassemble une communauté immense autour du mythique circuit Bugatti du Mans, où s’affrontent des créateurs de contenu au volant de Formules 4. Pour la première fois, la compétition s’ouvre à un grand média généraliste, France Télévisions devenant diffuseur officiel de cette édition 2025.

Les passionnés pourront suivre la course sur France 2 mais aussi sur la plateforme france.tv, qui proposera une expérience numérique immersive.

Grâce à 24 caméras embarquées et la fonctionnalité on board exclusive à france.tv, les spectateurs pourront littéralement prendre place dans le cockpit de leur pilote favori, comme dans les plus grandes compétitions automobiles.



Côté antenne, l’événement sera animé par Cécile Grès et Rivenzi, avec les commentaires de Christian Choupin, spécialiste des sports mécaniques à la rédaction des sports de France Télévisions, et du jeune pilote Théo Pourchaire, champion de Formule 2 et de Formule 4. Bastiane Du Masle fera, elle, vivre l’ambiance des coulisses.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de sport auto, de streaming et de création numérique : le GP Explorer 3, c’est ce dimanche dès 17h40 sur France 2, France 4 et france.tv !