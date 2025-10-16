Ici Tout Commence spoiler : Jim défend Carla face à Ferdinand (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, la photo d’elle petite et en surpoids va se retrouver entre les mains de Ferdinand !











Publicité





En cuisine, alors que Carla s’en prend à Ferdinand, celui-ci sort la photo d’elle et se moque. Comme à son habitude, Ferdinand est odieux et il va jusqu’à créer un stickers qu’il partage sur le groupe du BDE de l’institut !

Bouleversée, Carla s’en va. Mais Jim a tout entendu et ne compte pas en rester là ! Il prend le téléphone de Ferdinand et le jette dans l’eau bouillante ! Et il prévient Ferdinand : s’il va se plaindre à Clotilde, il lui montrera ce qu’il a partagé à tout le monde !…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Léo surprend Gaspard et… (vidéo épisode du 20 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1289 du 21 octobre 2025, Jim défend Carla face à Ferdinand

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.