Ici Tout Commence spoiler : Loup piège Thelma et Malik ! (vidéo épisode du 29 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que quand Loup se venge, il ne fait pas semblant dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Dans quelques jours, il va se venger de Thelma et Malik et Joachim va être bluffé par son sang froid.











Publicité





Loup, animé par un esprit de revanche, passe un moment bricolage avec Joachim à l’Institut lorsque Thelma arrive. Elle lui demande le nom d’une recette, et il en profite pour lui tendre un piège. Tout en lui donnant la réponse, il lui fait croire que le port d’un costume d’Halloween est vivement recommandé pour la brigade… sur ordre de Stanislas du Chesnay !

Thelma panique et fonce se changer, Loup lui demande de prévenir aussi Malik… Joachim comprend que Loup se venge et souligne le fait qu’il est très fort en l’envoyant piéger Malik à sa place…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Clotilde cache quelque chose, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1295 du 29 octobre 2025, Loup se venge

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.