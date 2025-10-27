Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu fait une découverte importante (épisode du 29 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1781 du 29 octobre 2025 – Rien ne va plus pour Eve et Manu dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Eve a quitté Manu et qu’elle le tient pour responsable de la mort d’Eliott, il se met en tête de tout faire pour retrouver le meurtrier.











Becker a écarté Manu de l’enquête, il est très clair : il doit laisser ses collègues faire, c’est une question de principes ! Mais Manu n’est pas du genre à obéir et il va enquêter de son côté.

Alors qu’Alex se concentre sur ses soupçons sur Boris Laumière, Manu est convaincu que la mort d’Eliott est liée au trafic de drogue. Il fait le tour de ses indics jusqu’à en trouver une qui reconnait les amphétamines fabriquées par Eliott ! Elle lui dit que ça a inondé Montpellier durant l’été et elle a un nom à lui donner : Gimenez.

Manu est sous le choc, il s’agit de Nathalie Gimenez, qui avait kidnappé Johanna en 2020. Elle était alors à la tête d’un réseau de trafic de drogue avec son mari.



Pendant ce temps là, le comportement de Boris est de plus en plus suspect… Il est hyper tendu avec Muriel et part travailler sans l’embrasser. Et chez L Cosmétiques, il s’emporte et parle mal à Enric et Bertier. Même Laurine trouve que son malaise vagal pile le jour de la mort d’Eliott est bizarre…

