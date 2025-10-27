Plus belle la vie spoiler : la police et les médecins font une découverte capitale ! (28 octobre 2025)



La police va faire une découverte capitale demain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 28 octobre, alors que la résidence a été placée en quarantaine, Idriss va découvrir l’amulette de Baptiste sous un meuble.











Et Eric et Idriss découvrent du sang séché sur l’amulette. En visio avec Gabriel et Barahm, ils ouvrent et découvre que sous la peau de l’amulette, il y a du sang ! Ils l’envoient au labo pour analyse alors que Yolande informe Idriss que Morgane avait cette amulette en main avant de s’effondrer vendredi. Et elle explique que c’est Laura qui lui avait donné pour la rendre à son propriétaire : Baptiste Marci !

A l’hôpital, Bahram retrouve Gabriel avec les résultats d’analyse de l’amulette : c’est de la peau de cheval. Gabriel pense alors qu’il s’agit d’un virus qui sévit en Australie et est particulièrement mortel, les chevaux peuvent le transmettre. Il pense que c’est Baptiste, revenu d’Australie il y a un mois, qui a ramené cette amulette et donc le virus !



