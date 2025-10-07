Ici Tout Commence spoiler : Maya se confie à Gaspard (vidéo épisode du 10 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya va finalement se confier et ouvrir son coeur à Gaspard dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle a décidé de le couvrir pour le vol de la cagnotte du festival, dans quelques jours, Maya va lui faire une déclaration…











Publicité





Maya avoue à Gaspard qu’elle a peur parce qu’avec lui, on ne sait jamais à quoi s’attendre… Mais plus elle passe du temps avec lui, plus elle aime bien la personne qui est en face de lui. Et elle lui dit qu’elle a très envie d’être avec lui ! Gaspard lui retourne le compliment.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla va mal (vidéo épisode du 9 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1282 du 10 octobre 2025, Maya fait une déclaration à Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.