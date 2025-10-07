Ici Tout Commence spoiler : Maya se confie à Gaspard (vidéo épisode du 10 octobre)

Par /

Ici tout commence spoiler – Maya va finalement se confier et ouvrir son coeur à Gaspard dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle a décidé de le couvrir pour le vol de la cagnotte du festival, dans quelques jours, Maya va lui faire une déclaration…


Ici Tout Commence spoiler : Maya se confie à Gaspard (vidéo épisode du 10 octobre)
Capture TF1


Maya avoue à Gaspard qu’elle a peur parce qu’avec lui, on ne sait jamais à quoi s’attendre… Mais plus elle passe du temps avec lui, plus elle aime bien la personne qui est en face de lui. Et elle lui dit qu’elle a très envie d’être avec lui ! Gaspard lui retourne le compliment.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1282 du 10 octobre 2025, Maya fait une déclaration à Gaspard

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

