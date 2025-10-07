Demain Nous Appartient spoiler : Bart a tout compris et confronte Laurie ! (vidéo épisode du 10 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Bart sera-t-il la clé de la résolution de l’enquête dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, le patron du Spoon a tout compris et décide de confronter Laurie !











Alors que Sara s’inquiète de la mystérieuse disparition de Bart et qu’elle a peur qu’il franchisse la ligne, il se trouve devant le domicile de Laurie… Il entend du bruit alors que Laurie arrive au même moment. Elle assure qu’il n’y a personne chez elle mais quand Bart demande à entrer, elle décline… Bart insiste, prétextant ne pas se sentir bien, elle finit par accepter mais lui demande de l’attendre quelques minutes à l’extérieur…

Bart va-t-il réussir à trouver la preuve de la culpabilité de Laurie ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2050 du 10 octobre 2025 : Bart a grillé Laurie

