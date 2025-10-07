Les Cinquante du 7 octobre : quelle équipe va perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 37)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 37 du mardi 7 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 37 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le jeu des poutres dans l’arène.











Toutes les équipes se liguent contre les Jaunes. Et sans surprise, c’est donc l’équipe Jaune qui est se retrouve sur le banc des éliminés pour la prochaine cérémonie d’élimination.

Jérémy et Morgan se rapprochent et on peut dire que Robin le prend mal. Il fait une scène à Jérémy et va jusqu’à lui faire exploser une bouteille de Coca à la figure ! Un clash éclate ensuite entre Robin et Morgan. Jérémy tente de parler à Robin mais c’est impossible.

Le Lion annonce aux joueurs de se préparer pour un nouveau jeu, de nuit !



SPOILER quelle équipe va perdre le jeu ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’équipe Grise qui va perdre le prochain jeu ! Ils rejoignent donc les Jaunes sur le banc des éliminés.

Les Cinquante, le replay du 7 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 37 ce mardi 7 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 8 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 38.