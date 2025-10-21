Ici Tout Commence spoiler : Stanislas choisit le nouveau Maître d’Hôtel (vidéo épisode du 24 octobre)

Ici tout commence spoiler – Stanislas Duchesnay va choisir le nouveau Maître d’Hôtel du Double A dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que le choix va finalement se porter sur un élève de première année, on peut dire que l’heureux élu ne va pas être du goût de tout le monde…


Et pour cause, il choisit Ferdinand Castelmont ! Ce dernier, après avoir bluffé Anaïs et Billie pendant les entretiens, Stanislas va le tester directement sur un service. Et on peut dire que lui aussi est impressionné ! Il annonce aux deux jeunes femmes qu’il est désolé, il sait qu’elles ne l’apprécient pas, mais il est le meilleur candidat et de loin.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1292 du 24 octobre 2025, Ferdinand nouveau Maître d’Hôtel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


