Ici Tout Commence spoiler : Stanislas choisit le nouveau Maître d’Hôtel (vidéo épisode du 24 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Stanislas Duchesnay va choisir le nouveau Maître d’Hôtel du Double A dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que le choix va finalement se porter sur un élève de première année, on peut dire que l’heureux élu ne va pas être du goût de tout le monde…











Publicité





Et pour cause, il choisit Ferdinand Castelmont ! Ce dernier, après avoir bluffé Anaïs et Billie pendant les entretiens, Stanislas va le tester directement sur un service. Et on peut dire que lui aussi est impressionné ! Il annonce aux deux jeunes femmes qu’il est désolé, il sait qu’elles ne l’apprécient pas, mais il est le meilleur candidat et de loin.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier de retour, des nouveaux, les résumés jusqu’au 7 novembre 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1292 du 24 octobre 2025, Ferdinand nouveau Maître d’Hôtel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.