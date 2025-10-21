Star Academy du 21 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 21 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.











Tout le monde se réveille et les élèves du premier groupe répètent leurs évaluations. Ambre s’inquiète, elle n’a plus de voix !

Place aux évaluations. Bastiaan passe sur « Kid » d’Eddy de Pretto. Papy se dit perplexe, il le trouve trop cérébral, il n’y a pas assez d’émotion. Jonathan est d’accord. Sofia n’est pas convaincue, elle l’a trouvé un peu trop agressif. Michaël n’est pas d’accord, il parle d’une évaluation « très réussie » !

Léa passe sur « Et bam » de Mentissa. Marlène se dit touchée, elle a versé sa petite larme et salue le choix de la chanson. Papy est touché par sa fébrilité. Michaël trouve des attitudes parasites qui l’ont fait sortir de l’interprétation.



Léane reprend « Quand on vient de loin » de Corneille. Michaël a entendu quelques faussetés mais il aime son attitude. Marlène pense que c’est un bon choix de chanson, Papy la trouve lumineuse. Et Jonathan avoue qu’elle lui a fait du bien.

Ambre chante « Abracadabra » de Lady Gaga en piano / voix. Elle leur explique qu’elle perd sa voix avant de chanter. Jonathan a trouvé impressionnant qu’elle les regarde tous les yeux un par un. Sofia parle d’une grande voix mais trouve qu’elle accentue trop le côté grave. Marlène parle d’une vraie adresse mais elle la trouve hors sujet. Michaël trouve qu’elle était dans l’imitation de Lady Gaga.

On voit en vrac sans les commentaires des profs : Lenny sur « Those Eyes » de New West, Léo sur « Home » de Good Neighbours, et Anouk sur « Je t’écris » de Grégory Lemarchal.

Ema « Les étoiles » de Louane. Sofia a passé un bon moment mais elle trouve que ça va dans tous les sens. Marlène l’aime beaucoup et elle a eu la chair de poule. Papy salue l’envie et sa sincérité.

Et enfin Jeanne reprend « Je sais pas danser » de Pomme. Elle finit en larmes. Sofia dit qu’elle n’a rien lâché et c’était beau. Michaël parle d’une évaluations très réussie, il n’a été que dans l’émotion. Pour Marlène, c’est la meilleure évaluation du jour.

Après le déjeuner, place au premier cours de danse avec Jonathan. Après un échauffement, il leur apprend la choré de l’hymne.

Après le cours, les élèves du second groupe répètent pour les évaluations de mardi matin. Et Fanny et Lucie arrivent pour la traditionnelle annonce des invités du prochain prime ! Seront présents : Luiza, Kyo, Amel Bent, Benjamin Biolay, et Lily Wood and The Prick. Et Victor apprend qu’il ouvrira le prime en solo avec la chanson « Take Me to Church » de Hozier.

Place ensuite à des appels et tout le monde va se coucher !

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.