« Le parfum du bonheur » du 15 octobre 2025 : le final ce soir sur France 2

« Le parfum du bonheur » au programme TV du mercredi 15 octobre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 diffuse le final de sa série inédite « Le parfum du bonheur », adaptée du roman de Virginie Grimaldi « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».





Vos épisodes du 15 octobre 2025

Episode 3 : C’est désormais à Ben de raconter ses souvenirs à Pauline. Tandis qu’elle n’a retenu que les instants heureux, lui choisit de raviver les plus douloureux. Après avoir traversé le déni et la colère, Pauline se retrouve confrontée à la douleur et aux véritables raisons de leur rupture.



Episode 4 : Pauline et Ben peuvent enfin affronter ensemble le drame qui a bouleversé leur vie. Pourtant, certains secrets de famille restent enfouis, et un nouvel événement vient une fois de plus ébranler leur entourage. Ce moment marquera-t-il la dernière étape du deuil de leur couple… ou le début d’un possible renouveau entre eux ?

« Le parfum du bonheur » – rappel de la présentation de la série

Pauline, 38 ans, refuse d’accepter la fin de son mariage et de tourner la page sur dix ans de vie commune avec Ben. Convaincue qu’il reste l’homme de sa vie, elle se lance dans une reconquête aussi touchante que déraisonnable, entre tentatives extravagantes et souvenirs empreints de tendresse. Sourde aux mises en garde de ses proches, elle se donne jusqu’à la fin de l’été pour le reconquérir.

Mais que s’est-il passé entre leur rencontre, pleine de charme et de poésie, et la rupture, apparemment incompréhensible, de leur couple ?

En revisitant les moments clés de son histoire avec Ben, Pauline est confrontée à sa propre histoire et se voit contrainte de mettre à jour les secrets enfouis de sa famille.

Le casting

Avec Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe), Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N’Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa)