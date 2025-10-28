« Harry Potter et la chambre des secrets » : votre film ce soir sur TF1 (28 octobre 2025)



« Harry Potter et la chambre des secrets » est une nouvelle fois en mode rediffusion ce mardi soir sur TF1. Un film culte – le 2ème de la saga Harry Potter – qui fera certainement le plaisir de vos enfants en ces vacances scolaires.





A voir ou revoir sur la chaîne dès 21h10 mais aussi depuis tous vos appareils connectés sur TF1+ et sa fonction direct.







« Harry Potter et la chambre des secrets » : l’histoire

Confiné dans sa chambre tandis que son oncle, sa tante et son cousin accueillent d’importants invités, Harry Potter reçoit la visite inattendue d’un elfe de maison venu lui délivrer un avertissement inquiétant : il ne doit surtout pas retourner à Poudlard, une terrible menace planant sur l’école.

Ignorant cet avertissement, Harry reprend néanmoins les cours, mais dès la rentrée, il entend une voix malveillante qui le trouble profondément. Bientôt, il découvre que la mythique Chambre des secrets a été rouverte.



L’héritier de Serpentard sème alors la terreur à Poudlard, pétrifiant des élèves sans que les professeurs ne puissent l’arrêter. Déterminé à percer ce mystère, Harry décide d’agir, aidé dans sa quête par ses fidèles amis Hermione et Ron.

La bande-annonce

« Harry Potter et la chambre des secrets » un film de Chris Colombus avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint ou bien encore Emma Watson. Ce soir sur TF1.