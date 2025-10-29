« La roue de la fortune » spéciale célébrités, nouveau numéro ce soir sur M6 (invités du 29 octobre 2025)



La roue de la fortune au programme TV du 29 octobre 2025 – Ce mercredi soir, M6 diffuse une nouvelle spéciale célébrités de « La route de la fortune » avec Eric Antoine aux commandes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







La roue de la fortune du 29 octobre 2025 : présentation

Éric Antoine invite plusieurs célébrités à réaliser un rêve d’enfant : faire tourner la roue la plus mythique de la télévision ! Et tout cela, au profit d’une bonne cause.

Chaque participant devra résoudre des énigmes afin d’accéder à la finale et de remporter le maximum de gains pour l’association qu’il soutient. À l’image des candidats de la version quotidienne, les personnalités devront composer avec les surprises et pièges de la Roue, tels que la redoutable Banqueroute ou l’Échange, pour espérer remporter leur manche et décrocher une place en finale.



Les invités

Avec Les Bodin’s, Delphine Wespiser, Nikola Karabatic, Luka Karabatic, Juju Fitcats, François Berléand, Stéphane De Groodt, et Florent Peyre