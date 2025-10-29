Candice Renoir du 29 octobre : épisode spécial Halloween ce soir sur France 2



Candice Renoir du 29 octobre 2025 – C’est un épisode spécial Halloween de votre série « Candice Renoir » qui vous attend ce soir sur France 2. Il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Des bonbons ou la vie ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Candice Renoir du 29 octobre 2025, résumé et interprètes

Désormais enquêtrice à la financière, Candice s’y ennuie ferme. A l’approche d’Halloween, elle accompagne Antoine choisir des citrouilles pour faire plaisir à sa fille, Suzanne. Attirée par un stand de confitures tenue par une sorcière, Candice oublie de surveiller la petite et, quelques secondes plus tard, un enfant est enlevé, sous les yeux de Suzanne, par Jack O’ Lantern, l’épouvantail ! Une enquête à haut risque marquée par la nuit d’Halloween et cernée de masques : satanisme, spiritisme, manquements familiaux, les pistes sont nombreuses et semées d’embuches pour Candice. Avec l’obstacle de ne plus avoir droit au terrain. Car, même si tout nous ramène à une usine de bonbons, la financière n’est pas la BSU. Une remise en cause et un changement de vie en perspective ?

Avec : Cécile Bois (Candice Renoir), Raphaël Lenglet (Antoine Dumas), Yeelem Jappain (Valentine Atger), Christophe Ntakabanyura (Ismael Ndongo), Olivier Cabassut (Armand Marquez), Quentin Michael (Sacha), Lilly-Fleur Pointeaux (Jennifer)



« Candice Renoir » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV