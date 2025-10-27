« Les Femmes du Square » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (27 octobre)



« Les Femmes du Square », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, et Léa Drucker.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 et sur france.tv







« Les Femmes du Square » : l’histoire

Angèle, une jeune femme ivoirienne débrouillarde, a toujours su s’en sortir grâce à son bagout et à son audace. Pour échapper à une bande de malfrats, elle réussit à se faire engager comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans vivant dans les beaux quartiers.

En découvrant la précarité et les conditions difficiles auxquelles sont confrontées les autres nounous, Angèle décide d’agir.

Sous le regard admiratif d’Arthur et avec le soutien d’Édouard, un jeune avocat vite séduit par sa détermination, elle se lance dans un combat pour faire triompher la justice.



La bande-annonce

