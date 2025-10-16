Demain Nous Appartient spoiler : le boot camp tourne mal ! (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que le boot camp va mal tourner dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Bastien et Marceau vont finir par en venir aux mains !











Publicité





Alors que les lycéens s’affrontent sur une nouvelle épreuve, Marceau fait un croche-pied à Bastien quand ce dernier le double ! Ils tombent tous les deux ! Quand Bastien se relève, il se jette sur Marceau. Fred et Samuel, venu en renfort pour remplacer Marguerite, interviennent pour les séparer.

Bastien et Marceau arriveront-ils un jour à s’entendre et cohabiter ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Alex prépare une énorme surprise ! (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2057 du 21 octobre 2025 : Bastien et Marceau se battent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.