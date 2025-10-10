Star Academy : Héléna sort la réédition de son album « Hélé » avec 5 inédits



Publicité





Quelques mois après la sortie triomphale de son premier album Hélé, Héléna signe ce vendredi 10 octobre 2025 une réédition très attendue. L’artiste belge, révélée par la Star Academy, offre à ses fans cinq titres inédits, dont un duo particulièrement émouvant avec sa mère.











Publicité





Sorti en mars dernier, « Hélé » s’est immédiatement imposé comme un succès. Porté par les tubes “Mauvais garçon”, “Gentil garçon” ou encore “Summer Body”, l’album a propulsé Héléna dans une nouvelle dimension, atteignant la 7ᵉ place du classement mondial Spotify dès sa première semaine d’exploitation.

Avec cette réédition, la chanteuse de 22 ans dévoile une facette plus personnelle de son univers. Parmi les nouveautés, le titre “Maman s’inquiète”, interprété en duo avec sa mère Brigitte, se démarque déjà comme l’un des moments forts du projet.



Publicité





Les quatre autres titres inédits viennent enrichir un album déjà salué pour sa sincérité et sa fraîcheur. Ils abordent des thèmes chers à l’artiste : la famille, la confiance en soi, les blessures de jeunesse et l’amour sous toutes ses formes.

Musicalement, Héléna poursuit son exploration d’une pop moderne, entre douceur acoustique et rythmes électro légers. La production, signée par la même équipe que la première édition, a été retravaillée pour offrir une cohérence nouvelle à l’ensemble du disque.

La sortie de cette édition enrichie tombe à point nommé : Héléna s’apprête à sa tournée dans toute la France et en Belgique. Coup d’envoi le 16 octobre à Amiens.

Pour écouter la réédition de « Hélé » et découvrez les 5 nouveaux titres inédits, rendez-vous sur Spotify.