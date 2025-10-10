Un Si Grand Soleil Spoiler : la police prête à démasquer l’agresseur de Pauline (épisode du 14 octobre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1770 du 14 octobre 2025 – L’enquête sur l’agression de Pauline va avancer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la police a fait le lien entre la pénurie d’eau et l’agression.











Publicité





Yann et Thierry ont découvert que Pauline a consulté des cartes hydrologiques juste avant son agression et elles ont été supprimé de son ordinateur juste après, certainement par son agresseur. Yann demande à Hugo des détails sur la terre retrouvée sous les chaussures de Pauline… Il explique alors que la terre ne provenait pas de son exploitation mais d’un terrain où on cultive du maïs ou du soja !

Un détail capital puisque parmi les agriculteurs voisins de Pauline Prevost, seuls trois cultives du maïs ou du soja. Et parmi eux : Lavergne ! Et ce dernier s’en prend à Ludo quand il le surprend entrain de chercher la source qu’il pense bouchée…

Lavergne est-il l’agresseur de Pauline ? Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et si la police en trouve la preuve, Elise sera innocentée et pourra reprendre son poste.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott dérape encore, la vérité éclate, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici