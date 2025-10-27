Les 12 coups de midi du 27 octobre : Cyprien continue, l’étoile mystérieuse se dévoile

Les 12 coups de midi du 27 octobre 2025, 39ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 39ème victoire ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur une question du Coup de Maître, remportant 3000 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 27 octobre, Monument Valley sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte à 179.345 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, la photo de fond se dévoile. Rappelons qu’il s’agit de la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

