Ça commence aujourd’hui du 27 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 octobre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 octobre 2025 à 13h55 « Au début, il était juste venu faire des travaux ! » (rediffusion)

Des histoires d’amour inattendues sont à l’honneur dans cet épisode inédit ! Il y a deux ans, Cindy, mère de deux jeunes garçons et désabusée par l’amour, ne s’attendait pas à une rencontre bouleversante. Lorsque son poêle tombe en panne, elle fait appel à une entreprise et croise le chemin de Maxime, l’un des employés. Entre eux, le coup de foudre est immédiat, mais la peur de se relancer freine Cindy. En 1990, Dragan, réfugié serbe sans papiers travaillant au noir comme peintre, fait la connaissance de Valérie, une habitante de l’immeuble où il œuvre. Malgré les doutes de leur entourage, leur histoire a résisté au temps : mariés depuis 34 ans, ils ont fondé une belle famille. Quant à Cloé, c’est en 2012 qu’elle croise Anthony, venu entretenir la chaudière chez sa mère. Pour lui, c’est le coup de foudre. Convaincu qu’elle est la femme de sa vie, il attend patiemment deux ans qu’elle se sépare pour pouvoir enfin lui déclarer son amour.

Et à 15h : « Triplés : ils sont passés de couple à famille nombreuse ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des familles qui ont vu leur vie basculer en un instant en passant du couple à la famille nombreuse grâce à l’arrivée de triplés. Audrey, d’abord persuadée d’attendre des jumeaux, découvre à trois mois de grossesse qu’un troisième bébé se cache dans son ventre, alors que son mari est à l’étranger — un choc vite remplacé par le bonheur, malgré une grossesse compliquée et des enfants prématurés. Alexia, quant à elle, apprend dès la première échographie qu’elle attend des triplés et refuse catégoriquement la réduction embryonnaire qu’on lui propose ; ses bébés, nés à seulement 25 semaines, sont aujourd’hui en pleine forme. Enfin, Nathalie revient sur la naissance de ses triplés Manon, Alban et Quentin, il y a trente ans : une expérience intense, entre prématurité, organisation millimétrée et souvenirs impérissables partagés avec sa fille.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 27 octobre 2025

vidéo à venir

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.