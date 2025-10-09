Tout le monde veut prendre sa place : Vincent passe un nouveau cap (9 octobre)



Vincent est pour le moins impressionnant dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a fait un nouveau carton plein aujourd’hui en finale que des cashs et 30 points remportés !











Vincent était pourtant face à un challenger efficace, qui a fait 21 points. Il a fait grimper la cagnotte de Vincent à 30.600 euros en 25 victoires. Le Champion passe donc le cap des 30.000 euros et se dirige vers un nouvel objectif : la barre des 30 victoires dans « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 9 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 9 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv