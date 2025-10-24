Mask Singer : l’Agneau démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)



Publicité





Coup de théâtre ce soir dans la grande finale de Mask Singer ! Alors que la tension était à son comble, l’Agneau a été démasqué en milieu d’émission, n’ayant pas réussi à convaincre le public face au Lapin et à la Taupe, toujours en compétition pour le trophée.











Publicité





Et derrière ce costume attendrissant et malicieux se cachait bien Karima Charni ! L’animatrice de la Star Academy a ainsi révélé son visage sous les applaudissements du public et des enquêteurs, visiblement ravis de découvrir la personnalité qui se cachait derrière l’un des personnages les plus adorables de la saison.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux indices pointaient déjà vers elle : le bus, en clin d’œil à celui dans lequel elle raccompagne les élèves de la Star Ac’, le champagne pour sa ville natale Reims, ou encore le réveil matinal en référence à son rôle de chroniqueuse dans Bonjour ! La matinale de Bruce Toussaint.

Karima Charni a offert de belles prestations tout au long de l’aventure, séduisant le public par son énergie, sa tendresse et son humour. Une révélation pleine de douceur, à l’image de l’Agneau, qui restera sans doute comme l’un des costumes les plus attendrissants de cette saison.



Publicité





La finale continue désormais avec le Lapin et la Taupe, plus déterminés que jamais à décrocher la victoire dans cette ultime bataille musicale !

VIDÉO Mask Singer : Karima Charni était derrière l’Agneau





Retrouvez le démasquage du Scarabée en vidéo sur TF1+ ici.