Mask Singer : qui se cache sous le costume du Lapin ? Réponse et indices !



Publicité





Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Lapin – Plus que quelques minutes avant la grande finale de la saison 8 de « Mask Singer ». L’un des trois costumes encore en compétition va gagner ce soir ! Et si vous voulez déjà savoir qui est sous le Lapin, on vous dit tout !





Suite et fin des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 8 : qui se cache sous le masque du Lapin ?

Le Lapin semble tout droit échappé d’un conte merveilleux. Vêtu d’un costume étincelant aux mille nuances, il marie avec brio l’élégance et la fantaisie, enveloppé d’une aura de mystère. Sa fourrure immaculée, ses longues oreilles de velours et son regard malicieux lui confèrent un charme à la fois tendre et espiègle.

Son haut-de-forme, orné de plumes et de cartes à jouer, renforce sa dimension théâtrale et nous plonge dans l’univers fantasque du Chapelier fou d’Alice au pays des merveilles. Quant à sa veste richement brodée de motifs floraux scintillants, elle parachève une allure féerique et flamboyante qui attire immanquablement tous les regards. Un costume à la fois lumineux, poétique et singulier — derrière lequel pourrait bien se cacher une voix familière, à la fois sensible et puissante.



Publicité





Chez Stars-Actu, nous en sommes persuadés : tous les indices mènent à Ycare! Révélé par La Nouvelle Star, le chanteur a depuis foulé la scène des Enfoirés aux côtés de Michaël Youn et Christophe Maé. Auteur, compositeur et interprète, il a su imposer son univers profondément poétique et empreint de sensibilité. Le Mont Saint-Michel évoque sa chanson « D’autres que nous – 14 boulevard Saint-Michel », le chiffre 16 fait référence à l’âge auquel il a été victime d’un grave accident, et la guitare, bien sûr, rappelle son instrument de prédilection.

Récapitulatif des indices :

– les mots « Thèse » et « Antithèse »

– il a beaucoup changé de pays

– sur scène, il a toujours raconté sa vie, celle « de l’histoire d’un mec » (Coluche)

– il a tout quitté pour vivre sa passion

– il a côtoyer des artistes dingue, dingue, dingue. Il a un lien fort avec Christophe Mae

– il connait bien Michaël Youn

– lorsque le monde l’a découvert, il partageait la scène

– Enfoiré

– château

– le Mont Saint Michel

– il a chanté sur la scène de l’Olympia

– 16 ans

– Jeune & imbécile

– un ange

– flamant rose

– il est auteur, compositeur et interprète

– la guitare

– les hiboux

– Patrick Fiori

– un jeu d’échecs

Propositions des enquêteurs : David Hallyday, Emmanuel Moire, Jean-Baptiste Maunier, Merwan Rim

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Lapin ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 24 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.