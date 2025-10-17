Mask Singer : qui se cache sous l’Agneau ? Réponse, tous les indices



Mask Singer saison 8 tous les indices sur l’Agneau – Place à la demi-finale de la saison 8 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Et si vous vous demandez qui se cache sous le costume de l’Agneau, on vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : qui est dans le costume de l’Agneau ?

Parmi les personnages de cette saison, l’Agneau s’impose déjà comme l’un des plus attendrissants. Avec son allure à la fois douce et malicieuse, ce costume a immédiatement séduit les téléspectateurs. Habillé d’une robe scintillante aux reflets rosés, rehaussée d’un large nœud assorti et d’immenses yeux pétillants, l’Agneau dégage une irrésistible aura de tendresse et de fantaisie. Ses bras recouverts de laine évoquent la douceur d’un véritable mouton, tandis que les touches féminines – jupe évasée, paillettes et style rétro – accentuent son charme candide. Mais derrière cette apparente innocence se cache sans doute une personnalité affirmée, espiègle et pleine de mystère.

Derrière l’Agneau, si beaucoup ont d’abord soupçonné Reem Kherici, les nouveaux indices démontrent finalement qu’il s’agit de Karima Charni. La présentatrice de la Star Academy qui co-anime avec Nikos Aliagas. La semaine dernière, on a notamment eu l’indice « bus », évidemment en référence au bus dans lequel elle raccompagne les élèves au château. Son parcours a commencé comme un conte de fées puisque c’était en tant que candidate à la Star Ac, Belmondo car elle avait participé à l’hommage en 2022 sur TF1, le champagne car elle est originaire de Reims. Quant à Muriel Robin et Vincent Dedienne, elle les a croisés dans « Bonjour ! La matinale ». Le réveil tôt le matin fait d’ailleurs référence à son rôle de chroniqueuse dans la matinale de Bruce Toussaint.



Récapitulatif des indices :

– le cinéma c’est son truc, devant et derrière la caméra

– son parcours à l’écran a commencé comme une conte de fées

– une comédie romantique

– elle est incollable sur le comédien qui a joué « Le magnifique » (Jean-Paul Belmondo)

– Muriel Robin et Vincent Dedienne

– elle a passé beaucoup de temps à se faire maquiller, parfois seule et parfois accompagnée

– tournée

– elle déteste la solitude et est fusionnelle avec sa famille

– un pharaon

– 46

– clé de sol, des cartes

– elle se donne à fond pour les grandes causes

– le président

– le chiffre 4, du champagne

– un chat

– Michel Sardou, Beyoncé

– elle a participé à un concours

– Séverine Ferrer

– réveil à 6h10

Propositions des enquêteurs : Camille Chamoux, Camille Lou, Laam, Sofia Essaïdi, Salomé Lellouche, Claire Keim, Tal, Laam

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer l’Agneau ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.