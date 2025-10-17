Quotidien du 17 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 17 octobre 2025, les invités





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC







Quotidien : les invités du 17 octobre 2025

🎤 Michael Goldman, Sofia Morgavi, Marlène Schaff, Ladji Doucouré, Jonathan Jenvrin, Alain Degois pour le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, ce samedi 18 octobre sur TF1

🎥 Byilhan et Nicotine, vidéastes



