Quotidien du 17 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 17 octobre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 17 octobre 2025
🎤 Michael Goldman, Sofia Morgavi, Marlène Schaff, Ladji Doucouré, Jonathan Jenvrin, Alain Degois pour le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, ce samedi 18 octobre sur TF1
🎥 Byilhan et Nicotine, vidéastes
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 17 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.