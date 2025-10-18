Matlock : la nouvelle série ce soir sur M6 (18 octobre 2025)



Matlock du 18 octobre 2025 – Ce samedi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Matlock ».





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Matlock, le synopsis

Madeline “Matty” Matlock, brillante avocate aujourd’hui septuagénaire, décide de reprendre du service au sein d’un prestigieux cabinet. Derrière son allure discrète et son attitude apparemment anodine, Matty cache une redoutable intelligence et un sens aigu de la stratégie, qu’elle met au service de ses affaires.

Affectée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate ambitieuse et déterminée, Matty se retrouve plongée dans un univers où la justice et la réussite personnelle se livrent une bataille sans merci. De son côté, Julian (Jason Ritter), l’ex-mari d’Olympia et fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), ne tarde pas à être fasciné par la perspicacité et le talent hors du commun de Matty.



Matlock du 18 octobre 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : La méthode Matty

Madeline « Matty » Matlock, avocate à la retraite, décide de relancer sa carrière en intégrant le prestigieux cabinet Jacobson Moore. Avec sa discrétion légendaire et ses méthodes aussi originales qu’efficaces, elle entend bien prouver qu’elle a toujours sa place parmi les meilleurs. Sa première affaire, menée aux côtés d’Olympia Lawrence, concerne la compensation financière d’un homme innocenté après avoir passé 26 ans derrière les barreaux.

Saison 1 – épisode 2 : M.S.C.P.C.F.

Matty prend ses marques au sein de Jacobson Moore et tente de gagner la confiance d’Olympia. Cette dernière accepte précipitamment de défendre un adolescent souffrant de troubles cognitifs, dont la famille affirme qu’il a été accusé à tort de meurtre.

Saison 1 – épisode 3 : On n’est pas amies

Alors qu’elle s’affaire à pirater les e-mails de sa patronne avec l’aide de son petit-fils Alfie, Matty se retrouve à défendre une femme accusant son ancien employeur de harcèlement sexuel et de licenciement abusif. L’équipe reçoit le renfort de Shae Banfield, une experte reconnue dans la sélection des jurés.