Mask Singer : le Scarabée démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Coup de théâtre ce soir dans Mask Singer saison 8 ! À l’issue de la demi-finale diffusée sur TF1, c’est finalement le Scarabée qui a dû quitter l’aventure, aux portes de la grande finale.


Capture TF1


Sous cette somptueuse armure dorée et étincelante se cachait Élisa Tovati ! Une révélation qui a enchanté le public, d’autant que la chanteuse et actrice avait su brouiller les pistes tout au long de la compétition avec des indices soigneusement distillés : l’année 1993 (celle de ses débuts), le mot Soleil en clin d’œil à son film éponyme, la vodka pour ses origines russo-polonaises, ou encore le chiffre 99 pour 99 francs.

Avec sa voix reconnaissable et son énergie solaire, Élisa Tovati aura marqué cette saison spéciale par ses prestations pleines d’émotion et de charme.

VIDÉO Mask Singer : Elisa Tovati était derrière le Scarabée

Capture TF1

Retrouvez le démasquage du Scarabée en vidéo sur TF1+ ici.


Place désormais à la grande finale, qui opposera trois costumes emblématiques : le Lapin, l’Agneau et la Taupe. Qui remportera le trophée de Mask Singer 2025 ? Réponse vendredi prochain sur TF1 !

