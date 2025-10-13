N’oubliez pas les paroles masters du 13 octobre : quels résultats ce soir ? (+ règles)



N’oubliez pas les paroles masters du 13 octobre 2023 – C’était le coup d’envoi des masters ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Deux matchs au programme ce soir avec 4 grands maestros et surtout de toutes nouvelles règles.











Les règles des masters version 2025

Accrochez-vous et échauffez vos cordes vocales : cette année, les MASTERS de « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES » passent à la vitesse supérieure ! Préparez-vous pour une véritable Ligue des Champions de la chanson ! Au programme : 32 Maestros légendaires, les plus grands champions de l’histoire de l’émission, prêts à en découdre.

Un format inédit et redoutable, inspiré de la Ligue des Champions de l’UEFA, où chaque mot oublié peut faire chavirer le match.

Le champion en titre Laurens revient défendre son trophée, talonné par des figures emblématiques comme Benoît, le plus grand maestro de tous les temps, Margaux ou encore Morgane, dernière arrivée dans le prestigieux classement. Autant dire que la compétition s’annonce électrique, même dans les vestiaires !



Déroulé de la compétition

Phase de groupes : 3 points pour une victoire (le maestro qui obtient le plus gros score à la fin du duel), 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite.

Les 32 maestros seront répartis en 4 chapeaux de 8, selon leur classement. Par tirage au sort, chacun affrontera 4 adversaires (un par chapeau) lors de duels acharnés. Objectif : engranger un maximum de points pour espérer décrocher sa place en quarts de finale.

À l’issue de cette première phase : les 6 meilleurs accéderont directement aux quarts, les 4 suivants (7e à 10e) s’affronteront lors d’un prime exceptionnel pour décrocher les deux dernières places qualificatives.

Quarts et demi-finales la tension monte : place à la phase à élimination directe. Chaque duel est un couperet — le gagnant poursuit l’aventure, le perdant quitte la compétition.

La grande finale : les deux derniers maestros se retrouveront pour un ultime face-à-face. Un duel légendaire où le moindre mot oublié peut tout changer. Le vainqueur remportera le trophée des Masters et inscrira son nom un peu plus profondément dans la légende du jeu.

N'oubliez pas les paroles du 13 octobre, résultats

Ce lundi soir, Arsène a battu Manon et a donc remporté 3 points. Sur la seconde émission, Laurens a battu Lucile et a pris lui aussi 3 points.

N’oubliez pas les paroles du 13 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.