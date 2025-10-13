Montmartre du 13 octobre 2025 : pourquoi la série n’est pas diffusée ce soir sur TF1 ?



Montmartre, déprogrammation ce lundi 13 octobre 2025 – Changement de programme exceptionnel ce soir sur TF1. La chaîne ne proposera pas la suite de sa série à succès Montmartre, habituellement diffusée le lundi soir en prime time. À la place, les téléspectateurs pourront suivre le match Islande / France, rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2026.











Les fans de la série devront donc patienter une petite semaine de plus pour découvrir la suite des aventures de Claire, Antoine et les autres personnages qui font battre le cœur du public. La diffusion des deux nouveaux épisodes est repoussée au lundi 20 octobre, dès 21h10.

Bonne nouvelle toutefois pour les plus impatients : les épisodes inédits sont déjà disponibles en avant-première pour les abonnés premium de TF1+.

Un contretemps donc pour les fidèles de Montmartre, mais un rendez-vous sportif de taille pour les amateurs de ballon rond !



VIDÉO Montmartre, la bande-annonce de la semaine prochaine