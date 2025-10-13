Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre Islande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Qualifications Coupe du Monde 2026, Islande / France en direct, live et streaming ce lundi 13 octobre 2025 – Suite des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce lundi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France se déplace en Islande.





A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Ce soir à Reykjavik, l’Islande affronte la France dans le cadre de la 4ᵉ journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus, déjà leaders invaincus de leur groupe avec 9 points en 3 matches, tenteront de confirmer leur domination malgré l’absence de Kylian Mbappé.

L’Islande, de son côté, arrive fragile après une lourde défaite 5-3 contre l’Ukraine, et devra résister à une France offensive bien décidée à assurer la qualification directe. Notez qu’au match aller le mois dernier, les Bleus avaient gagné 2-1.



Islande / France – Composition des équipes

🔵 Islande (composition probable) : Olafsson – Palsson, Ingason, Gunnarsson, Gretarsson, Ellertsson – Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson (c) – D. Gudjohnsen, Thorsteinsson

🔵 France (composition probable) : Maignan (c) – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Camavinga – Olise, Thauvin, Nkunku – Mateta

Islande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

Islande / France, 4ème match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce lundi 13 octobre 2026.