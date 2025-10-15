N’oubliez pas les paroles masters du 15 octobre : quels résultats ce soir ? (+ classement des maestros)

Par /

N'oubliez pas les paroles masters du 15 octobre 2025 – Nouvelle soirée des masters ce mercredi soir dans le jeu musical de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Deux matchs au programme ce soir avec 4 grands maestros dans la première phase de ces masters.


N'oubliez pas les paroles masters du 15 octobre : quels résultats ce soir ? (+ classement des maestros)
Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du 15 octobre, le débrief des émissions de ce soir

Ce mercredi soir, Charlotte a battu Soriana et a donc remporté 3 points. Sur la seconde émission, Benoit et Franck ont fait une égalité avec 250 points chacun ! Ils ont donc remporté seulement 1 point chacun.

Le classement à l’issue des émissions de ce soir

1- Laurens 3 pts
2- Jennifer 3 pts
3- Charlotte 3 pts
4- Coline 3 pts
5- Arsène 3 pts
6- Benoit 1 pt
7- Franck 1 pt

Rappel du déroulé des masters version 2025

Phase de groupes – 32 maestros répartis en 4 chapeaux de 8. Chaque maestro affronte 4 adversaires (un par chapeau). 3 points pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite. Les 6 meilleurs accèdent directement aux quarts. Les 4 suivants (7e à 10e) se disputent les 2 dernières places lors d’un prime spécial.


Quarts & demi-finales – Duels à élimination directe : le perdant sort.

Grande finale – Un ultime face-à-face pour le trophée et une place éternelle dans la légende des Masters.

N’oubliez pas les paroles du 15 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

