Un Si Grand Soleil du 16 octobre : Lavergne arrêté, Ludo disparait (résumé épisode 1772 en avance)

Un si grand soleil du 16 octobre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1772 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 16 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo est toujours inconscient dans la grotte. A la coloc, Elodie s’inquiète de ne pas voir Ludo. Bilal et Flore pensent qu’il a découché mais Elodie comprend qu’il n’est pas rentré. Elle leur reproche de ne pas s’inquiéter alors qu’il était seul dans la garrigue à la recherche de la source. Et Ludo ne répond pas au téléphone, il est sur messagerie. Elodie pense qu’il est arrivé quelque chose. Bilal pense qu’il ne faut pas paniquer : il a du se faire surprendre par la nuit et décider de dormir sur place. Elodie n’y croit pas.

Louis et Thaïs ont passé la nuit ensemble. Elle se lève pour aller aider son père à la pizzéria, Louis est déçu qu’elle doive y aller alors qu’elle est off au commissariat. Son téléphone sonne, c’est Kira. Elle ne décroche pas, Kira lui laisse un message pour lui rappeler qu’elles se retrouvent aux Sauvages ce soir.



Ludo reprend connaissance. Il a mal partout et découvre qu’il est bloqué dans la grotte. Il appelle à l’aide et tente de déplacer les rochers mais c’est impossible. Il regarde son téléphone, il n’a pas de réseau. Ludo s’enfonce dans la grotte à la recherche d’une autre issue.

Thierry et Yann remettent à Becker le bornage des 3 suspects pour l’agression de Pauline. Ils ont bien le téléphone de l’un des 3 qui borne chez Pauline au moment de l’agression : c’est celui de Jean Lavergne ! Et il cultive du maïs, ça colle avec la terre retrouvée sous ses chaussures. Yann ajoute qu’il est au syndicat et en faveur d’un projet de méga bassine. Pauline et Léo étaient contre. Becker leur demande d’aller interpeller Lavergne.

Eric Vernet, infirmier coordinateur du centre et tuteur de Kira, l’accueille pour son premier jour. Il lui remet son uniforme et ils vont aller rencontrer Martine Laval, qui n’a jamais eu d’auxiliaire de vie avant. Sa vie les a contactés pour qu’elle soit aidée.

Thaïs montre à son père les photos de son studio à Marseille. Il n’est pas emballé et s’inquiète pour elle, Thaïs lui dit qu’il viendra la voir. Il pleure à l’idée qu’elle parte, Thaïs est émue aussi et lui dit qu’elle l’aime.

Eric présente Kira à Mme Laval, qui est réticente et se montre désagréable.

La police arrête Lavergne sur son exploitation. Il est emmené avec les menottes. Au commissariat, Hugo fait un prélèvement adn. Yann et Thierry l’interrogent ensuite. Il nie toujours avoir mis les pieds chez les Prevots. Thierry lui dit que son téléphone a borné chez Pauline le soir de son agression. Il dit que non, il était chez un voisin de Pauline ce soir là. Il dit que leur bornage se trompe. Yann rappelle qu’ils sont adn, s’il y était ça va très vite se savoir.

Ludo appelle à l’aide, il a mal et est bout de force. Il sort un briquet mais il ne fonctionne pas. Il s’allonge, désespéré.

Aux Sauvages, Thaïs retrouve Kira. Elle lui dit que sa première journée de travail était moyenne. Thaïs l’interroge sur ses amours, Kira avoue qu’il n’y avait personne à Paris et elle n’a pas oublié Louis ! Thaïs est gêné et va chercher à boire quand Louis débarque… Louis annonce qu’ils voulaient lui dire un truc mais Thaïs dit que non.

Elodie cherche toujours à joindre Ludo, désormais toute la coloc s’inquiète. Elise essaie de rassurer Elodie et elle annonce qu’appeler la police plus tôt n’aurait servi à rien. Ils attendent toujours 24h pour lancer les recherches. Elise appelle Yann et signale la disparition de Ludo. Il lui dit qu’ils débarquent demain à la première heure et lui demande de réfléchir à l’itinéraire qu’il aurait pu prendre. Elodie et Bilal s’inquiètent que Ludo passe une nouvelle nuit dehors. Pendant ce temps là, le téléphone de ludo n’a plus de batterie. Il se retrouve dans le noir. Il réussit à faire marcher le briquet et boit ce qui reste dans sa gourde…

