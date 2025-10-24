NRJ Music Awards 2025 : Myles Smith, Vanessa Paradis et Gims seront là !



Publicité





Les NRJ Music Awards 2025 continuent de dévoiler un plateau exceptionnel ! Après Ed Sheeran, DJ Snake ou encore KATSEYE, de nouvelles stars françaises et internationales viennent de confirmer leur présence à la cérémonie qui se tiendra le vendredi 31 octobre en direct du Palais des Festivals de Cannes sur TF1 et NRJ.











Publicité





Des stars internationales de prestige

L’inoubliable Eros Ramazzotti, véritable monument de la chanson italienne, sera présent pour offrir un moment chargé d’émotion. Le Britannique Myles Smith, révélation pop-folk de l’année, viendra lui aussi séduire le public cannois avec ses hits au succès grandissant.

Un plateau francophone de rêve

Côté francophone, le public aura droit à une soirée digne des plus grands shows :

Vanessa Paradis, icône de la chanson française, fera son grand retour sur la scène des NMA,

Gims, habitué des NRJ Music Awards, promet un show spectaculaire,

Kendji Girac, fidèle à l’événement, viendra mettre le feu à Cannes,

Héléna, talent belge révélée lors de la dernière Star Academy (demi-finaliste), continue de conquérir le public,

Jeck & Carla, duo complice et tendance du moment,

Léman, Julien Lieb, Marguerite, Miki, Mosimann, Superbus et Rori, qui représenteront fièrement la nouvelle scène musicale francophone.



Publicité





Cette nouvelle salve de noms s’ajoute à la liste impressionnante déjà dévoilée ces dernières semaines : Ed Sheeran, KATSEYE, DJ Snake, Amir, Charlotte Cardin, Jungeli & Lenie, Linh, Luiza, Keblack feat. Guy2Bezbar, Marine et Pierre Garnier.

Entre icônes, stars incontournables et jeunes talents, cette 27e édition des NRJ Music Awards s’annonce spectaculaire, festive et pleine de surprises.

📅 Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 21h10 sur TF1, TF1+ et NRJ pour vivre cette soirée musicale exceptionnelle en direct de Cannes !