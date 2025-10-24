NRJ Music Awards 2025 : Myles Smith, Vanessa Paradis et Gims seront là !

Les NRJ Music Awards 2025 continuent de dévoiler un plateau exceptionnel ! Après Ed Sheeran, DJ Snake ou encore KATSEYE, de nouvelles stars françaises et internationales viennent de confirmer leur présence à la cérémonie qui se tiendra le vendredi 31 octobre en direct du Palais des Festivals de Cannes sur TF1 et NRJ.


TF1 / NRJ


Des stars internationales de prestige

L’inoubliable Eros Ramazzotti, véritable monument de la chanson italienne, sera présent pour offrir un moment chargé d’émotion. Le Britannique Myles Smith, révélation pop-folk de l’année, viendra lui aussi séduire le public cannois avec ses hits au succès grandissant.

Un plateau francophone de rêve

Côté francophone, le public aura droit à une soirée digne des plus grands shows :

Vanessa Paradis, icône de la chanson française, fera son grand retour sur la scène des NMA,
Gims, habitué des NRJ Music Awards, promet un show spectaculaire,
Kendji Girac, fidèle à l’événement, viendra mettre le feu à Cannes,
Héléna, talent belge révélée lors de la dernière Star Academy (demi-finaliste), continue de conquérir le public,
Jeck & Carla, duo complice et tendance du moment,
Léman, Julien Lieb, Marguerite, Miki, Mosimann, Superbus et Rori, qui représenteront fièrement la nouvelle scène musicale francophone.


Cette nouvelle salve de noms s’ajoute à la liste impressionnante déjà dévoilée ces dernières semaines : Ed Sheeran, KATSEYE, DJ Snake, Amir, Charlotte Cardin, Jungeli & Lenie, Linh, Luiza, Keblack feat. Guy2Bezbar, Marine et Pierre Garnier.

Entre icônes, stars incontournables et jeunes talents, cette 27e édition des NRJ Music Awards s’annonce spectaculaire, festive et pleine de surprises.

📅 Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 21h10 sur TF1, TF1+ et NRJ pour vivre cette soirée musicale exceptionnelle en direct de Cannes !

