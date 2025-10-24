Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris soupçonné d’avoir tué Eliott, Eve rejette Manu (épisode du 28 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1780 du 28 octobre 2025 – C’est un profond chagrin qui attend Eve dans les jours à venir dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, son fils Eliott va être retrouvé mort.











Alors qu’elles ont appris la terrible nouvelle la veille, Muriel et Eve se retrouvent. Muriel et Eve se serrent dans les bras, le petit Toma est là… Les deux femmes n’arrivent pas à réaliser alors que le petit garçon réclame son père.

Pendant ce temps là, Alex mène l’enquête et interroge Boris. Il le soupçonne du meurtre d’Eliott ! Boris assure que ce jour là il a juste fait un malaise vagal, sans toutefois aller à l’hôpital. Il n’aimait pas Eliott mais ne l’a pas tué.

Quand Eve retrouve Manu, elle le rejette totalement et lui reproche de ne pas avoir su protéger Eliott comme elle lui avait demandé. Elle lui demande de quitter l’appartement…



