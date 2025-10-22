« S.W.A.T. » du 22 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



Publicité





« S.W.A.T. » du 22 octobre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







Publicité





« S.W.A.T. » du 22 octobre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

« Les raisons de la colère » : Deux jeunes Indiens sont pris pour cible par des tireurs alors qu’ils circulent paisiblement sur l’autoroute. En cherchant refuge à l’hôpital, ils se retrouvent au cœur d’une nouvelle fusillade, cette fois impliquant Deacon, présent pour rendre visite à sa fille Victoria. S’agit-il d’une vengeance orchestrée par les parents de la jeune femme, opposés à sa relation amoureuse ? Hondo et Powell, conscients des erreurs que l’on peut commettre en voulant protéger ses enfants, s’en mêlent. Pendant ce temps, Tan fait la connaissance d’un membre de la famille de Gamble et se voit contraint de remettre en question ses propres préjugés.

« Menace sur la ville » : Un groupe de terroristes dérobe une substance radioactive avec l’intention de perpétrer un attentat. Hondo et son équipe disposent de très peu de temps pour agir avant que Los Angeles ne soit frappée.



Publicité





Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)