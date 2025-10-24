Plus Belle La Vie du 24 octobre 2025 : Morgane contaminée, Louis aide Baptiste (résumé + extrait vidéo épisode 449 en avance)



Plus belle la vie du 24 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 449 de PBLV – Après Laura, c’est sa soeur Morgane qui va tomber malader cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Baptiste va être inquiet au sujet d’Audrey, qui semble au plus mal…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 octobre 2025 – résumé de l’épisode 449

Au commissariat, Morgane retrouve Charlotte qui lui montre les images de la vidéosurveillance transmises par l’hôpital. La qualité est mauvaise, mais un nouveau logiciel pourrait aider… jusqu’à ce qu’un bug survienne au moment où l’homme quitte la chambre. Charlotte ne comprend pas.

Eric interroge Patrick sur l’état de Laura, qui reste stable. Il s’inquiète, mais Eric le rassure : Bahram fait son possible. Ils évoquent l’homme masqué — seul indice, un bandana rouge. Patrick a demandé une protection de la chambre de Laura, refusée par le procureur. Eric propose son aide et finit par avouer qu’il apprécie Laura.



À l’hôpital, Morgane réconforte Laura. Entre souvenirs d’enfance et mots d’amour, Laura lui remet l’amulette de Baptiste et lui demande de lui rendre, avant de s’étouffer. Morgane la supplie de tenir bon. A la résidence, Steve raconte à Mirta le bug des vidéos. Mirta pense à une cause mystique, Noémie à un effet psychologique : Laura aurait provoqué la prophétie par sa peur. Mais Steve rappelle que l’agression était bien réelle.

Devant l’école maternelle, Zoé et les étudiants attendent pacifiquement la ministre. Mais la manif dérape : ils se retrouvent au commissariat. Ariane emmène sa fille dans son bureau. Ariane reproche à Zoé de l’avoir trompée : elle croyait qu’elle travaillait, pas qu’elle manifestait. Zoé plaide la cause de ses amis, Ariane lui promet des corvées et l’envoie en salle d’interrogatoire pour sauver les apparences. Plus tard, Zoé cache à ses amis qu’Ariane est sa mère. Elle prétend avoir convaincu la policière, et tous trinquent à leur première manif.

Au Mistral, Baptiste est avec Audrey au téléphone. Il confie à Louis qu’il a peur qu’elle fasse une bêtise… Louis propose l’emmener avec sa voiture. Ils la trouvent inconsciente, elle a pris des médicaments ! Baptiste la réanime avec l’aide de Louis. Baptiste veut rester avec Audrey, mais elle refuse son aide. Louis l’accompagne à l’hôpital et propose de veiller sur elle.

Yolande parle à Morgane de tenter un rituel de désenvoûtement. Pendant ce temps, Basile veille sur Laura à l’hôpital. Elle semble résignée, il l’encourage à espérer. Soudain, Laura convulse tandis qu’à la résidence, Morgane s’étouffe et perd connaissance !

VIDÉO Plus belle la vie du 24 octobre 2025 – extrait vidéo

