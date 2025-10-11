Quelle époque du 11 octobre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 11 octobre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ».





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 11 octobre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Chantal Ladesou et Kev Adams à l’occasion de la sortie du film « Le Jour- J », en salle mercredi



➡️ Arthur à l’occasion de la parution de son livre « J’ai perdu un bédouin dans Paris » aux

➡️ Laury Thilleman, nouvelle tête de « Rendez-vous en terre inconnue », ce mardi à 21h20 sur France 2

➡️ Jimmy Gressier, champion du monde du 10.000 mètres et médaille de bronze du 5 000 mètres

➡️ Matthieu Lartot, président de l’association Debout en Bouts, sera accompagné de ses mannequins

➡️ Martin Weill à l’occasion de son documentaire « Only Fans, MYM : Le nouveau business de l’intime » mercredi sur TMC

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 11 octobre 2025 sur France.tv