Demain Nous Appartient spoilers : Bart dans de sales draps, une rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 octobre 2025)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien sétois « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Bart, qui a fait découverte capitale sur Laurie. Et on peut dire qu’il n’est pas au bout de surprise ! Chez elle, il découvre un homme enfermé et le libère en entrant par effraction. Plus tard, Manon et Nordine découvrent la voiture de Bart abandonnée avec les clés et les papiers à l’intérieur… Que lui est-il arrivé ? Sara s’inquiète.

De son côté, Jordan donne un mystérieux rendez-vous à Violette… Et alors que Romain se confie à Noor, Océane se réveille. William fait une grave erreur médicale qui pourrait bien tuer Océane, mais heureusement pour la jeune femme, Noor intervient à temps !

Quant à Samuel et Marine, ils font le point sur leur relation et sont au bord de la rupture. Aux Halles, Christelle est en compétition avec Diego alors que Marianne accepte enfin son temps partiel.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 (épisode 2050) : Sara émet des doutes sur la fiabilité de Bart dans l’enquête en cours. Le tournoi organisé pour choisir le témoin de Martin rend son verdict. A l’hôpital, Romain s’ouvre finalement à Noor.

Mardi 14 octobre 2025 (épisodes 2051) : Bart entre chez Laurie par effraction. Samuel fait enfin sa proposition à Marine. L’espoir renait chez Violette quand Jordan lui donne rendez-vous.

Mercredi 15 octobre 2025 – 18h30 (épisode 2052) : Interrogée, Laurie met Karim dans l’embarras en évoquant leur relation passée. Marine et Samuel font le point sur leur histoire. Après des semaines passées dans le coma, Océane se réveille.

Mercredi 15 octobre 2025 – 19h (épisode 2053) : La découverte de Manon et Nordine renforce les soupçons de Sara. Raphaëlle saute sur l’occasion de se débarrasser de Marguerite. William commet une grave erreur médicale.

Jeudi 16 octobre 2025 (épisode 2054) : Sara craint d’avoir définitivement brisé quelque chose entre elle et Bart. Diane conseille à Violette de coucher avec Bastien. En concurrence avec Diego, Christelle ne peut s’empêcher de lui lancer des piques.

Vendredi 17 octobre 2025 (épisode 2055) : Un encadrant improbable sauve le boot camp en remplaçant une prof malade. Sans le savoir, William se débarrasse d’un article précieux. Marianne accepte de faire une fleur à Christelle.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 13 au 17 octobre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

