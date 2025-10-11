50mn Inside du 11 octobre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 11 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 11 octobre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Chantal Ladesou

L’actrice, à l’affiche du film « Le Jour J » mercredi prochain en salles, nous révèle son secret de jouvence.

🎶 La story : Didier Bourdon

L’acteur, en ce moment à l’affiche du film « C’était mieux demain », est passé d’Inconnu à incontournable. Comment est-il devenu un acteur culte ?



👑 L’actu : le Prix de l’Arc de Triomphe

Les chevaux les plus chers et les plus rapides de la planète s’y affrontent chaque année. Immersion dans les coulisses de ce prix prestigieux.

✨ En coulisses : les chef pâtissiers

Devenus des stars à part entière, comment font-ils la différence ?

50mn Inside du 11 octobre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction Zanzibar, dans l’océan indien. Plages de rêve, hôtels de standing, des prix abordables : à quoi ressemble la vie de ceux qui ont fait le pari de s’y installer ? Ont-ils trouvé leur paradis ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.