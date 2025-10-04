Quelle époque du 4 octobre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 4 octobre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 4 octobre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Didier Bourdon et Elsa Zylberstein, à l’occasion de la sortie de « C’était mieux demain » de Vinciane Millereau, au cinéma le 8 octobre



➡️ Darius Rochebin, à l’occasion de la parution de son ouvrage « À la vie. Entretiens avec Robert Badinter »

➡️ La star internationale Rita Ora présentera son nouveau single « All natural »

➡️ Cristina Córdula, à l’occasion du lancement de sa chaîne YouTube

➡️ Fabien Frankel présentera la série « TASK », disponible sur HBO Max

➡️ Mosimann pour son concert au Zénith de Paris le 17 octobre prochain et sa tournée des clubs et des festivals

➡️ Nordine Ganso à l’occasion de son spectacle revisité « ULTRA VIOLET » à partir du 8 novembre prochain au Dôme de Paris

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 4 octobre 2025 sur France.tv