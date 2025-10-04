50mn Inside du 4 octobre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



Publicité





50′ Inside du 4 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 4 octobre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Dorothée

Sa parole est rare, l’animatrice et chanteuse se confie.

🎶 La story : « Alexandrie, Alexandra », le tube dont Claude François ne verra jamais le succès.



Publicité





👑 L’actu : Bal vénitien au château de Cheverny

Masques, décors somptueux et feu d’artifices. Comment rivaliser avec Versailles ?

✨ En coulisses : Le plus grand cabaret de France

Un an de travail, un tout nouveau spectacle, 1200 places. Dans les coulisses de l’Ange Bleu, le plus grand cabaret de France.

50mn Inside du 4 octobre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : l’Ile Maurice, en plein coeur de l’Océan Indien. Comment s’y offrir les vacances d’une vie sans se ruiner ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.