Quotidien du 2 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 2 octobre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 2 octobre 2025

✨ Nora Hamzawi : « Couple, splendours et misères de la vie d’ados » – Éditions du Seuil, en tournée dans toute la France

📚 Hugo Clément : « Le paradoxe de l’abondance » – Aux éditions Fayard



👔 Lyas : créateur de contenu mode

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 2 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.