Quotidien du 23 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 23 octobre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 23 octobre 2025

📜 Margaux Serrano – Commissaire-priseur

📚 Franz-Olivier Giesbert – « Voyage dans la France d’avant », Éd. Gallimard



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 23 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.