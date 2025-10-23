Quotidien du 23 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 23 octobre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 23 octobre 2025

📜 Margaux Serrano – Commissaire-priseur

📚 Franz-Olivier Giesbert – « Voyage dans la France d’avant », Éd. Gallimard


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 23 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.

