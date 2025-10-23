Ici Tout Commence spoiler : Carla de retour en cuisine ! (vidéo épisode du 28 octobre)



Ici tout commence spoiler – Carla a perdu la mémoire suite à son AVC dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Et pour le coup, la jeune femme a peu d’espoir de retrouver la mémoire de ces dernières années et elle va devoir tout réapprendre en cuisine. Dans quelques jours, elle fait son grand retour et tout le monde est aux petits soins !











Carla reprend des forces ! Lors du service du chef Leroy, elle fait son grand retour en cuisine. Heureusement, les gestes techniques lui reviennent rapidement, même si elle se sent encore un peu déboussolée. Heureusement, Coline, Zoé et Jim sont là pour la soutenir, l’encourager et lui redonner confiance en elle.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1294 du 28 octobre 2025, Carla de retour à l’institut

