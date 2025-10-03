« Simon Coleman » du 3 octobre : le final de la saison 3 ce soir sur France 2



« Simon Coleman » du 3 octobre 2025 – Ce vendredi soir, Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan vous donnent rendez-vous sur France 2 pour la final de la saison 3 de la série « Simon Coleman ». Au programme, les deux derniers épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







« Simon Coleman » du 3 octobre 2025, vos épisode

Episode 5 « Mort sur le green » : Clément Ogier, ex-golfeur professionnel reconverti en coach, préparait une équipe de jeunes talents pour les prochains championnats de France. Mais son parcours s’arrête brutalement : il est retrouvé sans vie sous sa douche, frappé à coups de club de golf. Simon Coleman en est persuadé : « Le sport, c’est dangereux ! » La tension liée à la compétition aurait-elle réveillé des rivalités au sein de l’équipe ? Ou bien faut-il chercher du côté des sentiments ? Les suspects défilent comme les swings sur le practice. Car au golf d’Aix, les greens sont parfaits, le club house a des allures de manoir britannique… mais derrière cette élégance se cache un meurtrier au drive implacable et aux balles véritablement fatales.

Episode 6 « L’étoile filante » : Mathieu Lebel, éminent astronome français installé depuis plus de dix ans aux États-Unis, est retrouvé assassiné lors d’une soirée d’observation du ciel avec ses étudiants. À première vue, rien ne laissait présager une telle tragédie : chercheur brillant, professeur respecté, il revenait à Aix à l’invitation de l’université pour y donner une série de conférences. Mais Simon Coleman pressent rapidement que ce retour n’avait rien d’anodin. Qu’était venu chercher ce « fils du pays » ? Et surtout, ce secret a-t-il un lien avec sa mort ? Une enquête entre étoiles et ténèbres pour Simon Coleman, qui saura garder les pieds sur terre face aux mystères de la voûte céleste.



Rappel de la présentation de la saison 3

À Aix-en-Provence, Simon Coleman reste constamment sous pression au commissariat. Entre les enquêtes qui s’enchaînent, des collègues envahissants, une hiérarchie pointilleuse, des suspects difficiles à cerner et des cadavres à répétition, il rêverait bien de quelques jours de repos. Mais une fois la porte de son appartement franchie, une autre vie commence : celle d’oncle dévoué auprès de ses neveux. Alors qu’il s’efforce de maintenir un semblant d’équilibre, l’arrivée inopinée de son père – loin d’être un modèle paternel – menace de bouleverser encore un peu plus la fragile harmonie familiale.

Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria), Jean-Michel Noirey (Jacques Coleman)…

Guests ép. 5 : Stephan Guérin-Tillié et Delphine Chanéac

Guests ép. 6 : Delphine Rollin et Denis Maréchal